В Калининграде задержали мужчину, пришедшего в кафе с пневматической винтовкой
- РИА Новости
Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.
«У него была с собой пневматическая винтовка. Посетители кафе вызвали полицию», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.
Полицейские устанавливают личность мужчины.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, вероятно, планировали совершение терактов на территории республики.