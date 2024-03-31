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В Калининграде задержали мужчину, пришедшего в кафе с пневматической винтовкой

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Полиция задержала мужчину, пришедшего с пневматической винтовкой в одно из кафе в Калининграде.
В Калининграде задержали мужчину, пришедшего в кафе с пневматической винтовкой
  • РИА Новости

Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

«У него была с собой пневматическая винтовка. Посетители кафе вызвали полицию», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

Полицейские устанавливают личность мужчины.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, вероятно, планировали совершение терактов на территории республики.

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