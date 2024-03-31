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МЧС: на Алтае в зоне подтопления остаётся 478 домов и 943 приусадебных участка

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Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям Алтайского края, оказавшимся в зоне подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС: на Алтае в зоне подтопления остаётся 478 домов и 943 приусадебных участка
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что, по уточнённой информации, в зоне подтопления остаётся 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах региона.

«Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Им оказывается вся необходимая помощь», — указали в МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что подтопление весенним половодьем произошло в 51 населённом пункте России.

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