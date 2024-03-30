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Заочно арестованную за пост об убийстве Татарского Мисик переобъявили в розыск

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Заочно арестованную из-за поста об убийстве военкора Владлена Татарского Ольгу Мисик, находящуюся за границей, МВД России переобъявило в розыск.

«Ольга Мисик, 17.1.2002. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости сообщение из базы данных ведомства.

Убийство военкора и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) произошло вечером 2 апреля 2023 года. Он проводил в одном из кафе Санкт-Петербурга закрытую встречу с поклонниками.

Одна из посетительниц вручила ему в качестве подарка бюст, начинённый взрывчаткой. Почти сразу после этого раздался мощный взрыв, в результате которого военкор погиб на месте, а несколько десятков человек получили ранения.

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