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В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов

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В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, продукция которых находит применение в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учёта нефтепереработки)», — сказал Овчинский.

По его словам, в столице предусмотрено более 20 системных мер поддержки, в том числе льготные займы и компенсации.

В частности, в 2023 году поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию. В том же году она нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.

«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», — сообщил Овчинский.

Ранее в Москве заявили о росте оборота обрабатывающей промышленности города.

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