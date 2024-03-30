В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов

В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, продукция которых находит применение в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учёта нефтепереработки)», — сказал Овчинский.

По его словам, в столице предусмотрено более 20 системных мер поддержки, в том числе льготные займы и компенсации.

В частности, в 2023 году поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию. В том же году она нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.

«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», — сообщил Овчинский.

Ранее в Москве заявили о росте оборота обрабатывающей промышленности города.