В Москве рассказали о поддержке производителей продукции для животноводов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Для столицы важно сохранить высокий темп промышленного роста обрабатывающих производств, который в прошлом году составил 22,3% (без учёта нефтепереработки)», — сказал Овчинский.
По его словам, в столице предусмотрено более 20 системных мер поддержки, в том числе льготные займы и компенсации.
В частности, в 2023 году поддержкой воспользовалась столичная компания, выпускающая RFID-продукцию. В том же году она нарастила производство электронных ушных меток для сельхозживотных на 20%.
«А другой производитель систем ФСД-диагностики и мониторинга заболеваний в медицине, молочном животноводстве и птицеводстве успешно завершил первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота», — сообщил Овчинский.
Ранее в Москве заявили о росте оборота обрабатывающей промышленности города.