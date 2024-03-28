В Москве заявили о росте оборота обрабатывающей промышленности города
Об этом сообщает телеканал «360».
«Почти 27% объёма, или 136 млрд рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронных и оптических изделий», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что предприятия пищевой промышленности заработали 60,2 млрд рублей, фармацевтическая промышленность — 33,5 млрд, производство машин и оборудования — 22,1 млрд рублей (4,3%).
При общем подсчёте не учитывался оборот нефтегазового сектора.
Ранее сообщалось, что компании из Москвы стали лауреатами конкурса отечественных брендов «Знай наших».