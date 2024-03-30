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Военкор RТ Горшенин показал, как выглядят модульные укрытия в Белгороде

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Военный корреспондент RТ Валентин Горшенин показал, как выглядят модульные укрытия в Белгороде, которые спасают жизни людей во время украинских обстрелов.
Военкор RТ Горшенин показал, как выглядят модульные укрытия в Белгороде
  • РИА Новости

Сейчас в городе установлено 202 таких модульных укрытия. Они уже доказали свою эффективность: на прошлой неделе во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины люди смогли укрыться в одном из таких пунктов.

Он получил внешние повреждения, но не был пробит, жители не пострадали.

В Белгороде размещены указатели, которые ведут к укрытиям. Также все пункты, где можно спрятаться от обстрелов, сейчас указаны в «Яндекс Картах».

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал в своём сюжете, как жители Белгорода спасаются от ударов ВСУ

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