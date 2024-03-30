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Специалист Мищенко рассказала о преимуществах покупки готового жилья

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Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко назвала преимущества покупки готового жилья.
Специалист Мищенко рассказала о преимуществах покупки готового жилья
  • Gettyimages.ru

«Готовое жильё имеет ряд значительных преимуществ: локация, сложившаяся инфраструктура, хорошая транспортная доступность, сформировавшийся контингент в доме, ремонт, а главное — цена. В зависимости от локации разрыв стоимости между новостройкой и вторичной квартирой может достигать 20%», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, проверять вторичные объекты и принимать решение о покупке стоит только со специалистом.

Как отметила Мищенко, при выборе жилья нужно сфокусироваться на самых важных требованиях к окружению.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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