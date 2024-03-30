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Специалист Лазовский дал советы по выбору квартиры в Москве

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Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский дал рекомендации по выбору квартиры в Москве. По его словам, нужно отталкиваться от конкретных задач и потребностей.
Специалист Лазовский дал советы по выбору квартиры в Москве
  • Gettyimages.ru

«Например, человек работает в центре и ему важно не тратить много времени на дорогу. Жильё в центре стоит дорого, но есть районы с хорошей транспортной доступностью. Например, от Текстильщиков до Кремля можно добраться всего за 15 минут на метро, а от Сокола — минимум полчаса. И если вы работаете в центре, то вам важнее транспортная доступность», — заявил Лазовский в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек работает удалённо и ценит свежий воздух, то в приоритете окажется уже Сокол.

Как отметил эксперт, также важно учитывать возраст и конструктив дома. Первичное жильё лучше рассматривать в случае ИЖС и качественного подрядчика или серьёзного комфортного объекта МКД.

«А вот вторичный сегмент интереснее. Если покупать дом на вторичном рынке я категорически не рекомендую из-за возможности скрытых дефектов, то квартира в сталинке может оказаться лучше и надёжнее, чем новостройка», — пояснил Лазовский.

Ещё одним ключевым моментом он назвал инфраструктуру.

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