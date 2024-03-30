В результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального УГИБДД.
«Примерно в 06:18 водитель китайского Dashing, в котором находились три человека (семейная пара и мужчина) выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым МАЗом. <…> Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли до приезда скорой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.
Пассажирка госпитализирована в Пышминскую ЦРБ.
Также стало известно, что в пятницу, 29 марта, на трассе Тюмень — Омск произошла авария, в ходе которой столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.
Одна из машин выехала на встречную полосу. Пострадали четыре человека, в том числе семья с двумя детьми.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии вынесли приговор водителю по факту гибели велосипедиста-подростка.