RT в Telegram
Подпишись

Пассажирский автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае

Короткая ссылка
Автобус, в салоне которого находились девять человек, затонул в ночь на 30 марта в заполненном талыми водами кювете в Алтайском крае.

Как сообщили в краевом главке МЧС, инцидент произошёл в Волчихинском районе. Затонувший автобус выполнял рейс Барнаул — Ключи.

«Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчёт четвёртого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «В курсе 22|Барнаул», автобус полностью ушёл под воду. На опубликованных им кадрах видно, что транспортное средство находится в нескольких метрах от трассы.

Ранее сообщалось об инциденте в Калининградской области, где автобус попал под поворотную башню экскаватора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить