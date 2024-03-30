Пассажирский автобус затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае

Автобус, в салоне которого находились девять человек, затонул в ночь на 30 марта в заполненном талыми водами кювете в Алтайском крае.

Как сообщили в краевом главке МЧС, инцидент произошёл в Волчихинском районе. Затонувший автобус выполнял рейс Барнаул — Ключи.

«Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчёт четвёртого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «В курсе 22|Барнаул», автобус полностью ушёл под воду. На опубликованных им кадрах видно, что транспортное средство находится в нескольких метрах от трассы.

Ранее сообщалось об инциденте в Калининградской области, где автобус попал под поворотную башню экскаватора.