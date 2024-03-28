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В Калининградской области автобус попал под поворотную башню экскаватора

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В Калининградской области автобус с туристами попал под поворотную башню экскаватора.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

«На автодороге Зеленоградск — Приморск через Светлогорск туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате происшествия пострадал один пассажир.

Ранее суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.

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