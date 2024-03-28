В Калининградской области автобус попал под поворотную башню экскаватора

В Калининградской области автобус с туристами попал под поворотную башню экскаватора.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. «На автодороге Зеленоградск — Приморск через Светлогорск туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора», — приводит сообщение РИА Новости. В результате происшествия пострадал один пассажир. Ранее суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели ребёнка в результате ДТП.