Шойгу доложили о росте выпуска компонентов для снарядов на заводе Алтайского края
Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
«На предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объём выпуска продукции в три раза», — говорится в сообщении Минобороны России.
Шойгу отметил, что предприятия ОПК в Алтайском крае в целом выполняют, а по отдельным направлениям даже перевыполняют норму 2024 года.