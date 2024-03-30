Шойгу доложили о росте выпуска компонентов для снарядов на заводе Алтайского края

Министру обороны России Сергею Шойгу доложили об увеличении в три раза производства компонентов для боеприпасов на предприятии в Алтайском крае.

Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.

«На предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объём выпуска продукции в три раза», — говорится в сообщении Минобороны России.

Шойгу отметил, что предприятия ОПК в Алтайском крае в целом выполняют, а по отдельным направлениям даже перевыполняют норму 2024 года.