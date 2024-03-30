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Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК Алтайского края

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае», — говорится в публикации.

В ходе поездки министр осмотрел производство комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатомётным боеприпасам и патронным лентам.

Ранее Шойгу проинспектировал производство в Нижегородской области артиллерийских боеприпасов к гаубицам «Гиацинт».

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