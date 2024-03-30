Школьники из приграничных районов Белгородской области будут учиться на дистанте
Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, которое прошло в пятницу, 29 марта.
«На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение», — добавил Гладков.
Ранее мэрия Белгорода опровергла информацию, что на территории Белгородской области вводится комендантский час.