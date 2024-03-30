RT в Telegram
Подпишись

Белгородские власти разрешили работу ТЦ при соблюдении ряда требований

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти разрешили работу закрытых ранее торговых центров, если они будут соблюдать ряд необходимых для обеспечения безопасности граждан требований.

Об этом он написал в Telegram.

«Ещё одно решение мы вчера приняли: разрешаем, а точнее, даём возможность открыться руководителям торговых центров, которые были в последнее время закрыты», — говорится в сообщении. 

В качестве условий работы ТЦ Гладков назвал кирпичную кладку зданий, обеспечение их защитной плёнкой, а также обучение персонала по оказанию первой медицинской помощи.

В феврале стало известно, что владельцы 400 торговых центров Белгородской области наладили систему оповещения на случай ракетной опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить