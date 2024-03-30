Белгородские власти разрешили работу ТЦ при соблюдении ряда требований

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти разрешили работу закрытых ранее торговых центров, если они будут соблюдать ряд необходимых для обеспечения безопасности граждан требований.

Об этом он написал в Telegram.

«Ещё одно решение мы вчера приняли: разрешаем, а точнее, даём возможность открыться руководителям торговых центров, которые были в последнее время закрыты», — говорится в сообщении.

В качестве условий работы ТЦ Гладков назвал кирпичную кладку зданий, обеспечение их защитной плёнкой, а также обучение персонала по оказанию первой медицинской помощи.

В феврале стало известно, что владельцы 400 торговых центров Белгородской области наладили систему оповещения на случай ракетной опасности.