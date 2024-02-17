В 400 ТЦ Белгородской области наладили систему оповещения о ракетной опасности
Он напомнил, что несколько дней назад власти рекомендовали владельцам крупных ТЦ, которых в регионе насчитывается 400, отладить системы оповещения о ракетной опасности или обстреле.
«Такая работа выполнена. Это доклады от руководителей, владельцев данных объектов», — сказал Гладков.
По его словам, на следующей неделе власти проверят исполнение рекомендации.
Ранее губернатор Белгородской области заявил о двух сбитых БПЛА самолётного типа в районе села Вислая Дубрава.