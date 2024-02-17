В 400 ТЦ Белгородской области наладили систему оповещения о ракетной опасности

Владельцы 400 торговых центров (ТЦ) Белгородской области наладили систему оповещения на случай ракетной опасности, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что несколько дней назад власти рекомендовали владельцам крупных ТЦ, которых в регионе насчитывается 400, отладить системы оповещения о ракетной опасности или обстреле.

«Такая работа выполнена. Это доклады от руководителей, владельцев данных объектов», — сказал Гладков.

По его словам, на следующей неделе власти проверят исполнение рекомендации.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о двух сбитых БПЛА самолётного типа в районе села Вислая Дубрава.