Захарова осудила высказывания Пугачёвой и Макаревича после теракта в «Крокусе»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* о теракте в «Крокус Сити Холле», назвала пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие после трагедии.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим.

Она отметила, что страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства.

Дипломат добавила, что множество мировых шедевров было создано музыкантами, писателями и художниками, которые глубоко переживали чужую боль.

Ранее Макаревич в своих соцсетях заявил, что считает «пошлейшим занятием» публичное «вырывание собственных волос».

Депутат Государственной думы Сергей Соловьёв сообщал, что жену иноагента Аллу Пугачёву могут саму признать иностранным агентом в том случае, если для этого будут законные основания.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.