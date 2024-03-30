Захарова осудила высказывания Пугачёвой и Макаревича после теракта в «Крокусе»
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим.
Она отметила, что страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства.
Дипломат добавила, что множество мировых шедевров было создано музыкантами, писателями и художниками, которые глубоко переживали чужую боль.
Ранее Макаревич в своих соцсетях заявил, что считает «пошлейшим занятием» публичное «вырывание собственных волос».
Депутат Государственной думы Сергей Соловьёв сообщал, что жену иноагента Аллу Пугачёву могут саму признать иностранным агентом в том случае, если для этого будут законные основания.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.