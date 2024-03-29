Соловьёв: Пугачёву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, решение о проведении процедуры по признанию Пугачёвой иноагентом он считает верным и уверен, что она «будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно».
«О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачёвой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — подчеркнул он.
Ранее общественник Виталий Бородин опубликовал официальный ответ Генпрокуратуры по вопросу процедуры признания Пугачёвой иностранным агентом.