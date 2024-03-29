Общественник Бородин опубликовал ответ ГП на обращение по поводу Пугачёвой

Общественник Виталий Бородин опубликовал официальный ответ Генпрокуратуры по вопросу процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет. Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов», — сказал Бородин.

В письме говорится, что запрос активиста «направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение... о рассмотрении вопроса о признании Пугачёвой А.Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом».

27 марта Бородин сообщил, что по его заявлению Генпрокуратура России направила соответствующее обращение в Минюст.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что не слышал официальных заявлений о рассмотрении обращения признания певицы иностранным агентом.