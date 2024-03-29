Общественник Бородин опубликовал ответ ГП на обращение по поводу Пугачёвой
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«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет. Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов», — сказал Бородин.
В письме говорится, что запрос активиста «направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение... о рассмотрении вопроса о признании Пугачёвой А.Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом».
27 марта Бородин сообщил, что по его заявлению Генпрокуратура России направила соответствующее обращение в Минюст.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что не слышал официальных заявлений о рассмотрении обращения признания певицы иностранным агентом.