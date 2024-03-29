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Общественник Бородин опубликовал ответ ГП на обращение по поводу Пугачёвой

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Общественник Виталий Бородин опубликовал официальный ответ Генпрокуратуры по вопросу процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
Общественник Бородин опубликовал ответ ГП на обращение по поводу Пугачёвой
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет. Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов», — сказал Бородин.

В письме говорится, что запрос активиста «направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение... о рассмотрении вопроса о признании Пугачёвой А.Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом».

27 марта Бородин сообщил, что по его заявлению Генпрокуратура России направила соответствующее обращение в Минюст.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что не слышал официальных заявлений о рассмотрении обращения признания певицы иностранным агентом.

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