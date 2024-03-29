В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учёт

В Следственном комитете Москвы заявили, что следователи завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учёт.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК России (организация преступного сообщества или участие в нём), ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции), ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По данным СК, члены группировки подозреваются в совершении тяжких преступлений с 2019 по 2022 год в сфере незаконной миграции на территории Московского региона. По версии следствия, они выстроили систему хостелов в регионе, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учёт иностранцев. Также члены группы делали документы, включая миграционные карты с отметками о пересечении границы без фактического выезда с территории России, тем самым легализуя мигрантов, в число которых также входили иностранцы, причастные к совершению иных преступлений.

Данная преступная деятельность осуществлялась под покровительством работников ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино.

27 марта стало известно, что ГУ МВД Москвы подготовило видеодоклад для Мосгордумы, в котором говорится, что из столицы в прошлом году депортировали 42 тыс. мигрантов.