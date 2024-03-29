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Ежегодную выплату в Тюменской области получили 6,9 тысячи почётных доноров

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Ежегодную денежную выплату в Тюменской области получили более 6,9 тыс. почётных доноров.
Ежегодную выплату в Тюменской области получили 6,9 тысячи почётных доноров
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Размер выплаты в 2024 году составляет свыше 17 тыс. рублей. Это федеральная мера поддержки.

В регионе для почётных доноров также предусмотрен бесплатный проезд на городском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте, а также на автомобильном транспорте внутриобластного сообщения при предъявлении удостоверения к нагрудному знаку.

Ранее сообщалось, что донорами костного мозга стали более тысячи ямальцев за год.

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