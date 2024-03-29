Ежегодную выплату в Тюменской области получили 6,9 тысячи почётных доноров
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Размер выплаты в 2024 году составляет свыше 17 тыс. рублей. Это федеральная мера поддержки.
В регионе для почётных доноров также предусмотрен бесплатный проезд на городском, пригородном и внутрирайонном общественном транспорте, а также на автомобильном транспорте внутриобластного сообщения при предъявлении удостоверения к нагрудному знаку.
Ранее сообщалось, что донорами костного мозга стали более тысячи ямальцев за год.