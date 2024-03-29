Друг девятого арестованного по делу о теракте в «Крокусе» рассказал о его работе

Друг девятого арестованного по делу о теракте в «Крокусе» рассказал RT о его работе и жизни в России.

По его словам, Назримад Лутфуллои с 22 февраля трудился разнорабочим на стройке ЖК в Московской области.

Мужчина сообщил, что они вместе жили в хостеле в Елине, недалеко от Химок. Но 13 марта после получения зарплаты Лутфуллои и ещё 21 человек решили уйти с работы. Вместе с бригадиром они переехали в хостел у станции метро «Щёлковская» в Москве.

По словам собеседника RT, 40 тыс. рублей из зарплаты Лутфуллои якобы отправил своему отцу. При этом во время заселения в хостел он взял у друзей в долг 500 рублей, так как нужной суммы (8 тыс. рублей в месяц) у него не оказалось.

«23 марта в 11 часов в хостел пришли люди в форме и забрали его с собой. В день теракта он тоже был в комнате, никуда не уходил», — отметил собеседник.

Суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. Предположительно, он участвовал в схеме финансирования террористов.