Собянин рассказал о работе по модернизации городского вокзала Щербинка

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации московского городского вокзала Щербинка на МЦД-4.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на блог мэра.

«На станции Центральная пригородная пассажирская компания ведёт строительство крытого пешеходного перехода с эскалаторами, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками — с лифтами. Перемещаться между платформами станет гораздо удобнее и безопаснее», — сказал Собянин.

Он отметил, что на привокзальной территории обустроят подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов, а также организуют перехватывающую парковку на 40 машин.

«Работы планируем завершить уже в этом году. И это будет абсолютно другой уровень комфорта», — заявил Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции метро «Корниловская» в ТиНАО.