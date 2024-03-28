Станция «Корниловская» войдёт в транспортный хаб ТиНАО
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный сайт мэра.
Собянин отметил, что новая станция Троицкой линии метро в поселении Мосрентген готова на 70%.
В настоящее время завершается возведение основных конструкций, прокладываются инженерные коммуникации.
В перспективе станция «Корниловская» станет частью транспортного хаба на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.
«Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — заявил Собянин.
Ранее сообщалось, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.