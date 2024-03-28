Станция «Корниловская» войдёт в транспортный хаб ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции метро «Корниловская» в ТиНАО.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный сайт мэра.

Собянин отметил, что новая станция Троицкой линии метро в поселении Мосрентген готова на 70%.

В настоящее время завершается возведение основных конструкций, прокладываются инженерные коммуникации.

В перспективе станция «Корниловская» станет частью транспортного хаба на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.

«Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.