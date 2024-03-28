RT в Telegram
Подпишись

Станция «Корниловская» войдёт в транспортный хаб ТиНАО

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции метро «Корниловская» в ТиНАО.
Станция «Корниловская» войдёт в транспортный хаб ТиНАО
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный сайт мэра.

Собянин отметил, что новая станция Троицкой линии метро в поселении Мосрентген готова на 70%.

В настоящее время завершается возведение основных конструкций, прокладываются инженерные коммуникации.

В перспективе станция «Корниловская» станет частью транспортного хаба на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.

«Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить