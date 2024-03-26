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Строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года

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Строительство Южной рокады завершат до конца 2024 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что в настоящее время идут финальные этапы строительства на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Продолжается реконструкция ряда участков.

Со своей стороны, глава Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что Южная рокада станет дублёром МКАД и Третьего транспортного кольца.

Ранее сообщалось, что новая дорога свяжет московские районы Дорогомилово и Филёвский Парк.

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