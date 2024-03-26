Новая дорога свяжет московские районы Дорогомилово и Филёвский Парк

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог и путепровода на западе Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Новый маршрут пройдёт от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко», — заявил мэр.

Как отметил Собянин, в общей сложности обновляют более 3,5 км дорог, что улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово и Филёвский Парк.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.