Новая дорога свяжет московские районы Дорогомилово и Филёвский Парк
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Новый маршрут пройдёт от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко», — заявил мэр.
Как отметил Собянин, в общей сложности обновляют более 3,5 км дорог, что улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово и Филёвский Парк.
Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.