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В Москве рассказали о мерах поддержки людей с инвалидностью

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки людей с инвалидностью.
В Москве рассказали о мерах поддержки людей с инвалидностью

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра и портал правительства столицы.

Комплексную помощь и поддержку для 943 тыс. людей с инвалидностью оказывают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров.

«В прошлом году 156,6 тыс. человек воспользовались реабилитационными программами, которые в рамках выделяемой субсидии проводят городские общественные организации. Курсы комплексной реабилитации прошли 40,8 тыс. человек, услугами мобильной службы реабилитации воспользовались 3 тыс. человек», — сказал Собянин.

Он также отметил, что более 90% социально значимых объектов Москвы полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят школу для детей с ограниченными возможностями.

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