Фигурант дела о «Крокусе» Лутфуллои оплатил жильё в хостеле на месяц и исчез

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои оплатил проживание в хостеле по улице Монтажной на месяц и исчез.

Как выяснил RT, он и ещё три человека заселились 16 марта, но в день теракта, 22 марта, Лутфуллои вместе с товарищем пропал.

До 16 апреля официально уроженец Таджикистана числился зарегистрированным на улице Демьяна Бедного, 16.

Басманный суд Москвы ранее принял решение отправить под стражу девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Лутфуллои частично признал вину в суде.