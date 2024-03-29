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Фигурант дела о «Крокусе» Лутфуллои оплатил жильё в хостеле на месяц и исчез

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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои оплатил проживание в хостеле по улице Монтажной на месяц и исчез.
Фигурант дела о «Крокусе» Лутфуллои оплатил жильё в хостеле на месяц и исчез
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Как выяснил RT, он и ещё три человека заселились 16 марта, но в день теракта, 22 марта, Лутфуллои вместе с товарищем пропал.

До 16 апреля официально уроженец Таджикистана числился зарегистрированным на улице Демьяна Бедного, 16.

Басманный суд Москвы ранее принял решение отправить под стражу девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Лутфуллои частично признал вину в суде.

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