Фигурант дела о «Крокусе» Лутфуллои оплатил жильё в хостеле на месяц и исчез
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Как выяснил RT, он и ещё три человека заселились 16 марта, но в день теракта, 22 марта, Лутфуллои вместе с товарищем пропал.
До 16 апреля официально уроженец Таджикистана числился зарегистрированным на улице Демьяна Бедного, 16.
Басманный суд Москвы ранее принял решение отправить под стражу девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Лутфуллои частично признал вину в суде.