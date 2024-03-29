Продюсер Иосиф Пригожин заявил о необходимости восстановить «Крокус»

Продюсер Иосиф Пригожин, отвечая на вопрос RT о том, нужно ли восстанавливать «Крокус», высказался за его восстановление.

Собеседник RT отметил, что в восстановленном «Крокусе» можно будет сделать мемориальную доску, чтобы люди могли при желании возложить там цветы.

«Жизнь продолжается. Мы не должны никому дать ничего сломать. Если хватит сил, ресурсов, возможностей (нужно восстановить. — RT)», — считает Пригожин.

Ранее Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.