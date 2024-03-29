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Агаларов: решение о восстановлении «Крокуса» нельзя принимать самостоятельно

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Анастасия Румянцева
Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.
Агаларов: решение о восстановлении «Крокуса» нельзя принимать самостоятельно
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Такое решение невозможно принимать самостоятельно. Мы ориентируемся на мнения и людей, и власти. Я знаю одно — это был наш дом, который носил имя близкого друга нашей семьи Муслима Магомаева, дом, в который ворвались террористы и принесли столько горя нашим гостям, зрителям, разрушили жизни, разрушили память», — рассказал он.

По его словам, он выступает за «созидание и восстановление».

«Но сейчас наша первоочередная задача — помочь тем, кто пострадал в трагедии, содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего, сохранить рабочие места для сотрудников, которые работали в этом самом концертном зале и в том числе совершали геройские подвиги во время теракта», — заключил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что восстановление «Крокуса» — это вопрос общественности, а не собственника. По его мнению, не нужно восстанавливать его в том виде, в каком он был.

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