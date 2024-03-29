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Вице-спикер ГД Чернышов: люди должны решать, что появится на месте «Крокуса»

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Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что восстановление «Крокуса» — это вопрос общественности, а не собственника. По его мнению, не нужно восстанавливать его в том виде, в каком он был.

«Там больше невозможно проводить концерты, потому что нельзя плясать на костях. В большинстве стран мира нет такой практики, а если где-то подобное допускают, то это кощунство», — отметил он.

По его словам, нужен какой-то объект, объединяющий людей.

«Место, куда близкие жертв теракта могли бы приходить, вспоминая их. Либо мемориальный комплекс. Все видели, какое количество людей приходило туда, на пепелище, в первые дни после трагедии, да и сейчас многие приходят. Поэтому для меня очевидно — что появится на месте разрушенного «Крокуса», решать не чиновникам или бизнесменам, а людям», — заключил собеседник RT.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил смерть ещё одного пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле».

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