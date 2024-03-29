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Автоэксперт Родионов назвал типичные ошибки при эксплуатации машины с АКПП

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов перечислил типичные ошибки при эксплуатации машины с АКПП.
Автоэксперт Родионов назвал типичные ошибки при эксплуатации машины с АКПП
  • Gettyimages.ru
  • © Standart

«Неправильные действия с коробкой часто связаны с привычками водителей, которые ранее ездили на «механике». Например, крайне негативно влияют переключения коробки во время движения», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, к снижению ресурса агрегата также ведёт агрессивная манера вождения с резкими разгонами и торможениями.

Несвоевременная замена масла в АКПП тоже может привести к самым негативным последствиям.

Родионов рекомендовал обязательно использовать ручной тормоз во время стоянки на уклонах и не допускать длительных пробуксовок в грязи, снегу, песке.

«Итак, основные рекомендации для долгой и беспроблемной работы вашей трансмиссии: регулярное обслуживание агрегата на СТО и спокойная манера вождения, без приёмов из прошлой жизни с «механикой», — заключил эксперт.

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