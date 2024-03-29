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Сенатор Гумерова призвала не торопиться в вопросе восстановления «Крокуса»

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула в беседе с RT, что быстро принимать решение, нужно ли восстанавливать «Крокус» или нет, не стоит.
Сенатор Гумерова призвала не торопиться в вопросе восстановления «Крокуса»
  • AFP
  • © RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY

«Лучше всего посоветоваться, конечно, с людьми. Представьте чувства тех родственников у которых там погибли близкие... Быстро принимать решение, безусловно, не надо», — объяснила парламентарий.

Она отметила, что если решение о восстановлении будет принято, то надо подумать над тем, стоит ли менять направление данного места

«Может быть, что-то для детей сделать, чтобы продолжалась жизнь? Для развития, например, творческих талантов», — уточнила она.

По её словам, необходимо предложить различные варианты, и, взвесив все «за» и «против», принять какое-то решение.

«Может быть, если даже и восстанавливать, то наполнить каким-то новым содержанием память о тех жертвах и доказательство того, что мы ни в коей мере не боимся, в сложные времена, объединяемся всегда и что жизнь во имя тех, кто, к сожалению, ушёл от нас, она продолжается», — заключила сенатор.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что восстановление «Крокуса» — это вопрос общественности, а не собственника. По его мнению, не нужно восстанавливать его в том виде, в каком он был.

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