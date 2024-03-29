RT в Telegram
Подпишись

Солистка REFLEX Нельсон: «Крокус» однозначно нужно восстановить

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила в беседе с RT, что «Крокус» однозначно нужно восстановить.
Солистка REFLEX Нельсон: «Крокус» однозначно нужно восстановить
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Крокус» однозначно нужно восстановить. Качественных концертных залов катастрофически не хватает. Но рядом с залом обязательно нужно сделать мемориал, чтобы никогда это больше не повторилось и чтобы люди помнили об этом — о том, что случилось здесь когда-то. Потому что время будет лечить раны. И довольно быстро. А оставшимся в живых нужно жить дальше. И помнить», — подчеркнула она.

Ранее Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить