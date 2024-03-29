Солистка REFLEX Нельсон: «Крокус» однозначно нужно восстановить

Певица, солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила в беседе с RT, что «Крокус» однозначно нужно восстановить.

«Крокус» однозначно нужно восстановить. Качественных концертных залов катастрофически не хватает. Но рядом с залом обязательно нужно сделать мемориал, чтобы никогда это больше не повторилось и чтобы люди помнили об этом — о том, что случилось здесь когда-то. Потому что время будет лечить раны. И довольно быстро. А оставшимся в живых нужно жить дальше. И помнить», — подчеркнула она.

Ранее Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group, президент Agalarov Development, заявил в беседе с RT, что решение о восстановлении «Крокуса» невозможно принимать самостоятельно.