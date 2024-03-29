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В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки

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В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки по итогам 2023 года.
В ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки
  • РИА Новости

«Повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля. В полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году», — следует из годового отчёта регулятора за 2023 год.

Российский Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке 16%. Как отметили в ЦБ, годовые темпы роста потребительских цен в стране пока ещё остаются высокими и колеблются вблизи 7,7%, но уже к концу 2024-го должны опуститься до 4—4,5%. 

Подробнее — в материале RT.

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