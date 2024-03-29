ЦБ России: объёмы подозрительных операций сократились на 12%

Объём подозрительных операций в России сократился в 2023 году на 12%, следует из сообщения Центробанка.

«В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%. Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Регулятор отмечает, что в три раза снизились объёмы подозрительных операций по исполнительным документам, включая съемы обналичивания средств через счета нотариусов.

Центробанк России ранее рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и тех, что имеют признаки финансовых пирамид.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.