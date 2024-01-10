ЦБ России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности

Центробанк России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и тех, что имеют признаки финансовых пирамид.

«Банк России рекомендует углублённо проверять клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении», — говорится в материалах регулятора.

Уточняется, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счёта.

«Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечёт за собой «блокирующие» меры», — отмечает ЦБ.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.