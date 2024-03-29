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Специалист Ефремова: на выставке «Россия» широко представлен опыт реализации нацпроектов

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На международной выставке-форуме «Россия» выступила лауреат конкурса «Лидеры России», член клуба «Эльбрус», глава офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметила Ефремова в программе «Достижения страны. Дела людей» студии ЭИСИ, практически на каждом стенде выставки широко представлен опыт реализации национальных проектов. Некоторым из них более подробно посвящены отдельные павильоны и экспозиции.

«Каждый павильон, каждая экспозиция выполнены в своём стиле. Те, кто хотел бы развиваться в сфере конгрессно-выставочной деятельности, здесь могут увидеть самые лучшие мировые практики», — сказала она.

Ранее сообщалось, что девятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие на Байкал.

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