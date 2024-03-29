Специалист Ефремова: на выставке «Россия» широко представлен опыт реализации нацпроектов
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Как отметила Ефремова в программе «Достижения страны. Дела людей» студии ЭИСИ, практически на каждом стенде выставки широко представлен опыт реализации национальных проектов. Некоторым из них более подробно посвящены отдельные павильоны и экспозиции.
«Каждый павильон, каждая экспозиция выполнены в своём стиле. Те, кто хотел бы развиваться в сфере конгрессно-выставочной деятельности, здесь могут увидеть самые лучшие мировые практики», — сказала она.
Ранее сообщалось, что девятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие на Байкал.