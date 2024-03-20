Выставку-форум «Россия» посетили девять миллионов человек

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили девять миллионов человек.

Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов, который посетил выставку вместе с родителями и младшей сестрой. Семья родом из Бурятии, но сейчас живёт в Москве.

Победитель получил подарки от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

6 марта стало известно, что выставку-форум «Россия» посетили восемь миллионов человек.