RT в Telegram
Подпишись

Выставку-форум «Россия» посетили девять миллионов человек

Короткая ссылка
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили девять миллионов человек.
Выставку-форум «Россия» посетили девять миллионов человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба выставки. 

Юбилейным гостем стал девятилетний Андрей Баторов, который посетил выставку вместе с родителями и младшей сестрой. Семья родом из Бурятии, но сейчас живёт в Москве.

Победитель получил подарки от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

6 марта стало известно, что выставку-форум «Россия» посетили восемь миллионов человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить