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Компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали о победителях и лауреатах премии «Предприниматель года».
Компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Как отметили в министерстве, абсолютными победителями премии стали три компании сектора малого и среднего предпринимательства региона.

Медали лауреатов премии получили три предпринимателя из Подмосковья.

Ранее сообщалось, что «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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