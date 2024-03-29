Компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.
Как отметили в министерстве, абсолютными победителями премии стали три компании сектора малого и среднего предпринимательства региона.
Медали лауреатов премии получили три предпринимателя из Подмосковья.
Ранее сообщалось, что «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».