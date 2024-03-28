«Неделя креативного бизнеса» пройдёт 18—20 апреля в Самаре

Форум «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Об этом сообщает volga.news.

«Мы активно поддерживаем инициативных людей, создающих уникальные продукты и развивающих проекты в самых разных креативных направлениях: моды, дизайна, туризма, кино и анимации, ремесленной деятельности и многих других сферах. Мы готовы поддерживать такие идеи по всем направлениям», — заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа включает мастер-классы, лекции, творческие встречи, сессии по обмену опытом.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова зампреда правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой сообщал, что число представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8,5 тыс. с начала года.