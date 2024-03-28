RT в Telegram
Подпишись

«Неделя креативного бизнеса» пройдёт 18—20 апреля в Самаре

Короткая ссылка
Форум «Неделя креативного бизнеса» состоится 18—20 апреля в Самаре в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Неделя креативного бизнеса» пройдёт 18—20 апреля в Самаре

Об этом сообщает volga.news.

«Мы активно поддерживаем инициативных людей, создающих уникальные продукты и развивающих проекты в самых разных креативных направлениях: моды, дизайна, туризма, кино и анимации, ремесленной деятельности и многих других сферах. Мы готовы поддерживать такие идеи по всем направлениям», — заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа включает мастер-классы, лекции, творческие встречи, сессии по обмену опытом.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова зампреда правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой сообщал, что число представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8,5 тыс. с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить