Спасшиеся из «Крокуса» сёстры рассказали, как потеряли друг друга при эвакуации

Спасшиеся из подмосковного «Крокус Сити Холла» сёстры рассказали RT, как потеряли друг друга при эвакуации во время теракта.

22-летняя Ольга и 20-летняя София были в зале, когда услышали звуки выстрелов. Старшая сказала младшей бежать, но стрельба начала усиливаться, террористы вошли в зал. Девушки легли между рядов.

Когда звуки выстрелов стали приближаться, сёстры вместе с остальными решили бежать. Они успели записать голосовое в чат семьи и сообщить о происходящем. Через пару минут потерялись в толпе — и младшая оказалась на виду у террориста.

«Я вела с собой какую-то девочку. Когда я выбежала, мы пошли на эскалатор, он ещё работал. И вышел стрелявший. Я поняла, что сейчас он будет опять стрелять по нам. И я присела и людям, которые были рядом, тоже сказала сесть», — вспоминает София.

Когда Ольга потеряла из виду сестру, её охватила паника. Позвонил брат — она сказала, что не может найти Софию. Выяснилось, что её уже забрал кто-то из проезжающих.

«Я подумала, что меня обманывают, чтобы я успокоилась и тоже выбиралась. Тогда брат соединил свой телефон с телефоном сестры так, чтобы мы с Софией услышали друг друга. Услышав её голос, я успокоилась и стала выбираться сама», — рассказала Ольга.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил смерть ещё одного пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле».