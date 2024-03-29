На Алтае гражданин Узбекистана арестован за поддержку теракта в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В производстве следственных органов находится уголовное дело в отношении мужчины А. по факту публичного высказывания им 24 марта 2024 года в помещении одного из магазинов г. Рубцовска оправдания террористического акта, совершённого в здании «Крокус Сити Холла», — говорится на сайте.
Гражданина Узбекистана А. 1993 года рождения задержали спустя три дня.
Суд арестовал его на два месяца — до 26 мая.
Ранее в Брянске студента из Таджикистана арестовали на два месяца за пропаганду терроризма.
По данным следствия, он опубликовал в Telegram посты с видеозаписями, содержащими признаки оправдания деятельности ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.