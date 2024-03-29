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На Алтае гражданин Узбекистана арестован за поддержку теракта в «Крокусе»

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Рубцовский городской суд Алтайского края арестовал гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании терроризма.
На Алтае гражданин Узбекистана арестован за поддержку теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В производстве следственных органов находится уголовное дело в отношении мужчины А. по факту публичного высказывания им 24 марта 2024 года в помещении одного из магазинов г. Рубцовска оправдания террористического акта, совершённого в здании «Крокус Сити Холла», — говорится на сайте.

Гражданина Узбекистана А. 1993 года рождения задержали спустя три дня.

Суд арестовал его на два месяца — до 26 мая.

Ранее в Брянске студента из Таджикистана арестовали на два месяца за пропаганду терроризма.

По данным следствия, он опубликовал в Telegram посты с видеозаписями, содержащими признаки оправдания деятельности ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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