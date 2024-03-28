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В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма

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В Брянске студента из Таджикистана арестовали на два месяца за пропаганду терроризма.
В Брянске арестовали студента из Таджикистана за пропаганду терроризма
  • globallookpress.com

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram.

По данным следствия, он опубликовал в Telegram посты с видеозаписями, содержащими признаки оправдания деятельности ИГ*.

Ранее Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело о призывах к терроризму в отношении блогера из Башкирии, снявшего прямые эфиры про теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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