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Шестимиллионный гость выставки «Россия» посетил на Ямале День оленевода

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Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» с семьёй посетил главный праздник народов севера на Ямале День оленевода.
Шестимиллионный гость выставки «Россия» посетил на Ямале День оленевода
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Дмитрий Ершов из Москвы вместе с супругой Ириной и детьми, 11-летним Егором и шестилетней Лизой, в минувшие выходные посетили главный праздник народов Севера в Салехарде — День оленевода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Ершовых также сами прокатились на оленях.

Ранее стало известно, что Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным гостем выставки «Россия», вместе с семьёй посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. 14-летний Лейзер занимается футболом с детства.

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