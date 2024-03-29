Шестимиллионный гость выставки «Россия» посетил на Ямале День оленевода
- © Фотохост-агентство РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Дмитрий Ершов из Москвы вместе с супругой Ириной и детьми, 11-летним Егором и шестилетней Лизой, в минувшие выходные посетили главный праздник народов Севера в Салехарде — День оленевода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что семья Ершовых также сами прокатились на оленях.
Ранее стало известно, что Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным гостем выставки «Россия», вместе с семьёй посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. 14-летний Лейзер занимается футболом с детства.