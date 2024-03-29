Шестимиллионный гость выставки «Россия» посетил на Ямале День оленевода

Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» с семьёй посетил главный праздник народов севера на Ямале День оленевода.

Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«Дмитрий Ершов из Москвы вместе с супругой Ириной и детьми, 11-летним Егором и шестилетней Лизой, в минувшие выходные посетили главный праздник народов Севера в Салехарде — День оленевода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Ершовых также сами прокатились на оленях.

Ранее стало известно, что Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным гостем выставки «Россия», вместе с семьёй посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. 14-летний Лейзер занимается футболом с детства.