Восьмимиллионный гость выставки «Россия» побывал на матче сборной по футболу

Вадим Лейзер, ставший восьмимиллионным гостем выставки «Россия», вместе с семьёй посетил товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии. 14-летний Лейзер занимается футболом с детства.

«Очень понравилось, особенно увидеть звёзд футбола. Мы были очень рады, когда на весь стадион назвали наши имена. Нам подарили именные футболки, но играть в них мы не будем, положим под стекло на память. Большое спасибо», — сказал Вадим.

Подарок для Лейзера подготовили дирекция выставки «Россия» и Российский футбольный союз.

На стадионе футболисты Дмитрий Сычёв и Фёдор Кудряшов вручили Вадиму и его младшему брату комплекты именной формы национальной сборной с автографами.

Ранее сообщалось, что девятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие на Байкал.