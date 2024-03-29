Экс-министр здравоохранения Ростовской области получила 4,5 года колонии

Кущёвский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии по делу о превышении должностных полномочий.

Об этом информирует ТАСС. Быковская будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 20 октября 2023 года Татьяну Быковскую арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий.