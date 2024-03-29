Экс-министр здравоохранения Ростовской области получила 4,5 года колонии
Кущёвский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к 4,5 года колонии по делу о превышении должностных полномочий.
Об этом информирует ТАСС.
Быковская будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
20 октября 2023 года Татьяну Быковскую арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий.
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