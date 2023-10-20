РИА Новости: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области

Кущевский районный суд Краснодарского края арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по обвинению в превышении должностных полномочий.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что Быковскую заключили под стражу на шесть месяцев.

Ранее суд в Иркутске принял решение о заключении под стражу мэра города Тулуна Юрия Кариха, подозреваемого в мошенничестве.