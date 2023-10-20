РИА Новости: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу», — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что Быковскую заключили под стражу на шесть месяцев.
Ранее суд в Иркутске принял решение о заключении под стражу мэра города Тулуна Юрия Кариха, подозреваемого в мошенничестве.