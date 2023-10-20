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РИА Новости: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области

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Кущевский районный суд Краснодарского края арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по обвинению в превышении должностных полномочий.
РИА Новости: суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В ходе очередного заседания суда 20 октября гособвинение заявило ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения на заключение под стражу», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что Быковскую заключили под стражу на шесть месяцев.

Ранее суд в Иркутске принял решение о заключении под стражу мэра города Тулуна Юрия Кариха, подозреваемого в мошенничестве.

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