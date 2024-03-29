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МЧС Приамурья: на руднике «Пионер» продолжаются аварийно-спасательные работы

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На руднике «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков, продолжаются аварийно-спасательные работы.
МЧС Приамурья: на руднике «Пионер» продолжаются аварийно-спасательные работы
  • © МЧС РФ

Об этом информирует МЧС России по Амурской области.

К настоящему моменту спасателям удалось пробурить три скважины, при обследовании в них обнаружены вода, ил и лёд.

По данным ведомства, четвёртую разведывательную скважину не удалось пробурить до расчётной глубины из-за горно-геологических условий. 

Кроме того, пробурены пятая, шестая и седьмая скважины. 

Ранее в МЧС России сообщили, что воду обнаружили в трёх скважинах на руднике «Пионер» в Приамурье.

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