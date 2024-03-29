МЧС Приамурья: на руднике «Пионер» продолжаются аварийно-спасательные работы
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Об этом информирует МЧС России по Амурской области.
К настоящему моменту спасателям удалось пробурить три скважины, при обследовании в них обнаружены вода, ил и лёд.
По данным ведомства, четвёртую разведывательную скважину не удалось пробурить до расчётной глубины из-за горно-геологических условий.
Кроме того, пробурены пятая, шестая и седьмая скважины.
Ранее в МЧС России сообщили, что воду обнаружили в трёх скважинах на руднике «Пионер» в Приамурье.