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Генштаб напомнил, что срочники не привлекаются к участию в спецоперации

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Срок службы для призывников в России составляет, как и ранее, один год, а граждане, призванные на службу, не привлекаются к спецоперации, напомнили в Генштабе ВС России.
Генштаб напомнил, что срочники не привлекаются к участию в спецоперации
  • РИА Новости

Такое заявление сделал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня, — срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военных, проходящих службу по контракту, до 745 тыс. человек.

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